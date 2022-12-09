В Уфе состоялась церемония награждения финалистов литературного конкурса «Проба пера»

Участники представили стихотворения и прозаические произведения в шести номинациях на русском и башкирском языках. На конкурс поступило 103 заявки.

Первую такую встречу начинающих поэтов и писателей провели в 2020 году. За два года конкурс «Проба пера» обрел популярность и за пределами республики. Мария Мерк приехала из Омска. Её рассказ «Роза, роза и старик» жюри посчитала лучшим.