Роспотребнадзор Башкирии рекомендовал носить маски на детских утренниках

Серьёзных ограничений для проведения праздничных мероприятий не вводится. Однако перед событием необходимо проветрить помещение и провести влажную уборку с дезинфицирующими средствами. На входе в учреждение стоит организовать термометрию и обработку рук антисептическим средством. Также на мероприятие не стоит допускать взрослых и детей с симптомами заболевания.