Роспотребнадзор Башкирии рекомендовал носить маски на детских утренниках

Управление Роспотребнадзора по Башкирии опубликовало рекомендации для проведения детских новогодних праздников.

Фото №1 - Роспотребнадзор Башкирии рекомендовал носить маски на детских утренниках

Серьёзных ограничений для проведения праздничных мероприятий не вводится. Однако перед событием необходимо проветрить помещение и провести влажную уборку с дезинфицирующими средствами. На входе в учреждение стоит организовать термометрию и обработку рук антисептическим средством. Также на мероприятие не стоит допускать взрослых и детей с симптомами заболевания.

В Роспотребнадзоре рекомендовали родителям надеть маски при проведении детских утренников.

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