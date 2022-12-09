Глава Башкирии назвал республику родиной героев

Сегодня, 9 декабря, в День Героев Отечества Радий Хабиров встретился с руководителями ветеранских и патриотических организаций Башкирии.

9 декабря 1769 года Екатерина Великая учредила орден Святого Георгия Победоносца для воинов, которые показали особую доблесть и отвагу. В 2007 году традиция праздника была восстановлена.

Глава Башкирии гордо назвал республику родиной героев, так как история знает не мало примеров отважных воинов из региона.

Так, за подвиги в годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза удостоены 284 уроженца Башкирии. Звание Героя России посмертно присвоено командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майору Минигали Шаймуратову.

11 октября был открыт памятник легендарному комдиву, монументальная композиция на Советской площади — это дань памяти и уважения всем павшим в боях за Родину.