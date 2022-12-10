Образовательные учреждения Башкирии попали в число победителей «Зеленой премии»

Завершился Всероссийский конкурс на лучшие проекты и достижения в сфере защиты окружающей среды и правильного обращения с отходами. По итогам конкурса победители получили «Зеленую премию».

В этом году на конкурсе было представлено шесть номинаций, сообщает пресс-служба Минобрнауки Башкирии. От активистов, волонтеров, блогеров и других поступило свыше 3 тысяч заявок, которые были рассмотрены членами жюри.

Первое место в номинации «Образовательные проекты» получил Детский эколого-биологический центр Уфы. Он представил проект «Уфа в стиле Эко». В этой же номинации лауреатом стала Станция юных натуралистов, представлявших город Белорецк.

Поздравляем учреждения дополнительного образования республики с высокими результатами и желаем дальнейших успехов в деле экологического образования подрастающего поколения! Пресс-служба Минобрнауки Башкирии