Глава Башкирии поручил обдумать поддержку бойцов, которые вернутся с СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с руководителями патриотических и ветеранских организаций. На встрече обсуждали важность поддержки добровольцев и мобилизованных бойцов, которые постепенно будут возвращаться с зоны проведения специальной военной операции.
Отмечено, что Башкирия и военкоматы готовятся развернуть меры, принимая во внимание опыт реабилитации участников как афганских, так и чеченских событий.
Также руководитель региона добавил, что в реабилитационных мероприятиях особую роль будет играть общественная организация, которая сможет объединить участников спецоперации и сумеет решать их проблемы точечно.
Фото: пресс-служба администрации Главы РБ