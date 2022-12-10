Глава Башкирии поручил обдумать поддержку бойцов, которые вернутся с СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с руководителями патриотических и ветеранских организаций. На встрече обсуждали важность поддержки добровольцев и мобилизованных бойцов, которые постепенно будут возвращаться с зоны проведения специальной военной операции.

Отмечено, что Башкирия и военкоматы готовятся развернуть меры, принимая во внимание опыт реабилитации участников как афганских, так и чеченских событий.

Кому-то будет нужна помощь встраиваться в мирную жизнь, кому-то помочь с работой. Мы это понимаем, поэтому проработаем схему, чтобы все были востребованы и окружены заботой. Радий Хабиров, Глава РБ

Также руководитель региона добавил, что в реабилитационных мероприятиях особую роль будет играть общественная организация, которая сможет объединить участников спецоперации и сумеет решать их проблемы точечно.