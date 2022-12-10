В Уфе рассмотрели проекты по строительству Центра детского спорта и «Дома ракетки»

В Уфе 9 декабря прошло заседание в формате «Инвестиционного часа», которое возглавил глава городской администрации Ратмир Мавлиев. На заседании были рассмотрены различные проекты, предложенные инвесторами.

Одни из инициаторов предложили установить в северной части Уфы мазутный терминал. На данный момент в городе нет ни одного такого терминала, но авторы проекта уверены, что его установка решит проблему получения мазута и автоналива.

Также в Демском районе города предложено построить завод по производству средств медицинской реабилитации.

На набережной реки Белой предложено создать спортакадемию «Дом ракетки», который представит из себя по три теннисных корта открытого и закрытого типов с современным покрытием и площадкой с для общей физподготовки с бассейном.

Еще один проект – создание в городе Центра детского спорта и творчества. Эту идею глава администрации поручил доработать и представить на следующем заседании. А предыдущие три проекта на заседании получили поддержку.