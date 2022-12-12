В России на клинические испытания отправлена вакцина от аллергии на кошек

Сеченовский университет подготовил вакцину от аллергии на кошек. Препарат будет направлен на клинические испытания. Об этом сообщает РИА Новости.

Доклинические испытания вакцина успешно прошла. Специалисты предполагают, что к 2023-2024 годам все испытания препарата будут завершены. После этого вакцина будет зарегистрирована.