В России на клинические испытания отправлена вакцина от аллергии на кошек

Сеченовский университет подготовил вакцину от аллергии на кошек. Препарат будет направлен на клинические испытания. Об этом сообщает РИА Новости.
Доклинические испытания вакцина успешно прошла. Специалисты предполагают, что к 2023-2024 годам все испытания препарата будут завершены. После этого вакцина будет зарегистрирована.
К слову, препарат разрабатывался совместно с Венским медицинским университетом и не имеет аналогов в мире. Отмечается, что вакцина является безопасной и эффективной против всех кошачьих аллергенов.