В Башкирии запустили производство «умных» кроватей для больниц

В Башкирии запустили производство "умных" кроватей, которые не имеют аналогов в России. Кровати оборудованы регулятором высоты, встроенными весами, электроприводами, пультом медсестры и дисплеем, позволяющим регулировать пациента в пяти положениях.
По информации пресс-службы правительства Башкирии, такое оборудование не производил никто и российский аналог существенно дешевле зарубежного. В основном такие кровати станут необходимы в отделениях интенсивной терапии, реанимациях и реабилитациях.
Серийное производство таких кроватей будет организовано в течение года. На предприятии увеличится число рабочих мест. Комплектующие для кроватей предприятие "Медстальконструкция" намерено выпускать на собственных площадках.