Несколько муниципалитетов Башкирии отказались от установки зимних горок

Несколько муниципалитетов Башкирии не станут в этом году устанавливать зимние горки. Об этом на оперативном совещании рассказала исполняющая обязанности министра регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства Ирина Голованова.
По словам Головановой, от установки ледяных горок отказались в Дюртюлинском, Краснокамском, Салаватском, Стерлитамакском, Татышлинском районах республики и городе Агидель.
В общей сложности в Башкирии оборудуют 509 новогодних городков, установят 942 елки, возведут 187 зимних горок и смонтируют 174 километра новогодней иллюминации.