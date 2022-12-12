В Башкирии в День Конституции РФ школьникам вручили первые паспорта

Особый
день для особого документа. В Башкортостане в День Конституции Российской
Федерации вручили паспорта ребятам, достигшим возраста четырнадцати лет. Дата
выбрана неслучайно, и такая традиция существует не один год.
В
Кировском районе Уфы, в штаб квартире «Единой России», свой первый паспорт
торжественно получили тринадцать подростков, чей день рождения выпал в
промежуток между 1 и 12 декабря. Как говорят сами ребята, получение документа –
это новый рубеж, где появляется огромная ответственность.
Они будущее нашей
страны. Уйду я, когда-то уйдете и вы, а они вот будут выполнять то, чтоб наша
Россия жила, работала и процветала.Владимир Трофимов, генерал-майор, инспектор Центрального военного округа России
Я чувствую огромную
радость и гордость, что именно нам в такой хороший день выдают паспорта, это
очень даже здорово, я считаю.Эльвина Алимова, ученица 7 класса лицея №5 г. Уфы
И
в Историко-краеведческом музее села Иглино сегодня вручили паспорта юным
жителям района. Шестеро ребят, достигших четырнадцатилетнего возраста, получили
свой главный документ.
Этот день очень
значимый для юных граждан Российской Федерации, потому что в торжественной
обстановке они получили паспорт. Я думаю, этот день ребятам запомнится на всю
жизнь, потому что в день принятия основного закона нашей страны они получили
паспорта.Айгуль Тимирбаева, директор Историко-краеведческого музея Иглинского района