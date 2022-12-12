В Башкирии в День Конституции РФ школьникам вручили первые паспорта

Этот день очень значимый для юных граждан Российской Федерации, потому что в торжественной обстановке они получили паспорт. Я думаю, этот день ребятам запомнится на всю жизнь, потому что в день принятия основного закона нашей страны они получили паспорта.

Айгуль Тимирбаева, директор Историко-краеведческого музея Иглинского района