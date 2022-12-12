В Башкирии в День Конституции РФ школьникам вручили первые паспорта

Особый день для особого документа. В Башкортостане в День Конституции Российской Федерации вручили паспорта ребятам, достигшим возраста четырнадцати лет. Дата выбрана неслучайно, и такая традиция существует не один год.

В Кировском районе Уфы, в штаб квартире «Единой России», свой первый паспорт торжественно получили тринадцать подростков, чей день рождения выпал в промежуток между 1 и 12 декабря. Как говорят сами ребята, получение документа – это новый рубеж, где появляется огромная ответственность.

Они будущее нашей страны. Уйду я, когда-то уйдете и вы, а они вот будут выполнять то, чтоб наша Россия жила, работала и процветала.

Владимир Трофимов, генерал-майор, инспектор Центрального военного округа России
Фото №1 - В Башкирии в День Конституции РФ школьникам вручили первые паспорта

Я чувствую огромную радость и гордость, что именно нам в такой хороший день выдают паспорта, это очень даже здорово, я считаю.

Эльвина Алимова, ученица 7 класса лицея №5 г. Уфы

И в Историко-краеведческом музее села Иглино сегодня вручили паспорта юным жителям района. Шестеро ребят, достигших четырнадцатилетнего возраста, получили свой главный документ.

Этот день очень значимый для юных граждан Российской Федерации, потому что в торжественной обстановке они получили паспорт. Я думаю, этот день ребятам запомнится на всю жизнь, потому что в день принятия основного закона нашей страны они получили паспорта.

Айгуль Тимирбаева, директор Историко-краеведческого музея Иглинского района
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