Глава Башкирии отметил выросший спрос на квалифицированные рабочие кадры

Вообще, ребята у нас молодцы, успешно выступают в национальных чемпионатах профессионального мастерства. В этом году команда республики вошла в Топ-5 по числу медалей. За таким важным успехом стоит огромный труд, в том числе мастеров и наставников. Проведенный в этом году анализ и итоговый рейтинг эффективности деятельности наших колледжей показал, что больше половины из них (51 из 93) работают достаточно успешно. Всем остальным, коллеги, нужно подтянуться. По каждому отстающему учреждению должна быть разработана четкая дорожная карта по выправлению ситуации. Особое внимание нужно обратить на колледжи, занимающие нижние строчки рейтинга.

Радий Хабиров, Глава Башкирии