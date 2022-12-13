Глава Башкирии отметил выросший спрос на квалифицированные рабочие кадры

Сегодня, 13 декабря, прошло заседание совета по профессиональному образованию в рамках подведения итогов Года модернизации профессионального образования и трудовых династий.
Глава Башкирии отметил, что в регионе вырос спрос предприятий на квалифицированные рабочие кадры. Так, недавно республика заключила соглашение о стратегическом партнерстве с государственной корпорацией «Ростех». Взаимодействие с компанией как раз направлено на повышение качества подготовки кадров.
В Башкортостане начата программа капитального ремонта колледжей, в том числе расположенных в приграничных районах. В этом году почти на полмиллиарда рублей отремонтировали 11 зданий колледжей. Всего за 4 года на ремонт зданий и общежитий 90 колледжей и Центра опережающей профессиональной подготовки кадров выделили из республиканского бюджета более 700 млн рублей.
С 2022 года в республике начали предоставлять гранты лучшим преподавателям и мастерам производственного обучения. Это 10 грантов по 690 тысяч рублей.
По его словам, в этом году увеличены число и размер стипендий для талантливых студентов (со 107 – до 150 человек, с 2300 – до 4900 рублей).
Ключевой остаётся задача расширения интеграции образования и производства, подготовки квалифицированных кадров под заказ работодателей. Эту задачу можно решить только совместными усилиями в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Такое практико-ориентированное партнёрство предприятий и колледжей нужно нацеливать на главное – наши выпускники, в первую очередь, должны быть конкурентоспособны и востребованы рынком труда. Важно, что колледжи привлекают федеральное финансирование.
Фото: ИА Башинформ.