Глава Башкирии отметил выросший спрос на квалифицированные рабочие кадры

Сегодня, 13 декабря, прошло заседание совета по профессиональному образованию в рамках подведения итогов Года модернизации профессионального образования и трудовых династий.

Фото №1 - Глава Башкирии отметил выросший спрос на квалифицированные рабочие кадры

Глава Башкирии отметил, что в регионе вырос спрос предприятий на квалифицированные рабочие кадры. Так, недавно республика заключила соглашение о стратегическом партнерстве с государственной корпорацией «Ростех». Взаимодействие с компанией как раз направлено на повышение качества подготовки кадров.

За последние годы для модернизации системы профобразования сделано многое. На базе 60 колледжей за три года мы создали 188 современных мастерских. Это хороший успех. Запускаем образовательно-производственный центр для ОДК-УМПО. Ещё три таких кластера для приоритетных для республики химической, горнодобывающей и машиностроительной отраслей запустим в следующем году. Также привлечём для этого крупнейшие предприятия. У нас появятся новые центры опережающей профессиональной подготовки. Один из них – на базе Учалинского колледжа горной промышленности. Создана сеть филиалов на базе медколледжей по принципу медицинских округов.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

В Башкортостане начата программа капитального ремонта колледжей, в том числе расположенных в приграничных районах. В этом году почти на полмиллиарда рублей отремонтировали 11 зданий колледжей. Всего за 4 года на ремонт зданий и общежитий 90 колледжей и Центра опережающей профессиональной подготовки кадров выделили из республиканского бюджета более 700 млн рублей.

Мы обязательно продолжим укреплять материально-техническую базу колледжей. Особое внимание надо обратить на социально-бытовые условия проживания студентов в общежитиях. Многие из них необходимо капитально отремонтировать, где-то заменить мебель. Этим нужно плотно заниматься.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

С 2022 года в республике начали предоставлять гранты лучшим преподавателям и мастерам производственного обучения. Это 10 грантов по 690 тысяч рублей.

Многие наши преподаватели и мастера – люди с активной гражданской позицией, готовые прийти на помощь. Например, 9 преподавателей и мастеров производственного обучения по своей инициативе помогали собирать школьную мебель для детей школы №22 имени Минигали Шаймуратова в городе Петровское Луганской Народной Республики. Спасибо им большое.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 
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По его словам, в этом году увеличены число и размер стипендий для талантливых студентов (со 107 – до 150 человек, с 2300 – до 4900 рублей).

Вообще, ребята у нас молодцы, успешно выступают в национальных чемпионатах профессионального мастерства. В этом году команда республики вошла в Топ-5 по числу медалей. За таким важным успехом стоит огромный труд, в том числе мастеров и наставников. Проведенный в этом году анализ и итоговый рейтинг эффективности деятельности наших колледжей показал, что больше половины из них (51 из 93) работают достаточно успешно. Всем остальным, коллеги, нужно подтянуться. По каждому отстающему учреждению должна быть разработана четкая дорожная карта по выправлению ситуации. Особое внимание нужно обратить на колледжи, занимающие нижние строчки рейтинга.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Ключевой остаётся задача расширения интеграции образования и производства, подготовки квалифицированных кадров под заказ работодателей. Эту задачу можно решить только совместными усилиями в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Такое практико-ориентированное партнёрство предприятий и колледжей нужно нацеливать на главное – наши выпускники, в первую очередь, должны быть конкурентоспособны и востребованы рынком труда. Важно, что колледжи привлекают федеральное финансирование.

Многое зависит от энергии директоров колледжей, если они смогут привлекать деньги муниципалитетов, профильных предприятий и федеральные деньги, республика будет готова софинансировать ваши затраты на тот же ремонт ваших учебных заведений. За один год, конечно, не решить всех проблем, но хочу сказать, что он был успешным, насыщенным и результативным.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Фото: ИА Башинформ. 

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