В Уфе будут организованы торговые точки для продажи елок

В башкирской столице начнут работать елочные базары. По информации уфимской администрации, купить елку к празднику можно будет с 15 декабря.

Продажа деревьев на 15 точках продолжится до 31 декабря. Места для размещения елочных базаров, как отметила уфимская администрация, были подобраны «с учетом высокого трафика».

Продажа хвойных деревьев будет дополнительно организована на сельскохозяйственных и фермерских ярмарках.

Точки для торговли елками будут расположены по следующим адресам:

– улица Правды рядом с домом № 21 (около торгового комплекса «Алтын»);

– улица Менделеева рядом с домом № 9 (рядом с остановкой «Аптека»), нечетная сторона;

– улица Степана Кувыкина рядом с домом № 16, около торгового комплекса «Кувыкинский»;

– улица Ахметова рядом с домом № 326, напротив ТСК «Заречный»;

– перекресток Гафури-Пушкина;

– улица Академика Королева рядом с домом № 14;

– площадь перед Дворцом спорта;

– улица Рихарда Зорге рядом с домом № 44;

– улица Ю.Гагарина рядом с домом № 36, около ТСК «Корсо»;

– улица Ю.Гагарина рядом с домом № 42;

– бульвар Ибрагимова рядом с домом № 23;

– улица Ленина рядом с домом № 102;

– улица Менделеева рядом с домом № 171 (на территории бывшего

ТК «Менделеевский»);

– улица Менделеева между домами № 187 и № 193 (вдоль забора);