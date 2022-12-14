В Уфе провели стратегическую сессию Российского движения детей и молодежи

В «Йэшлек House» собрались школьники со всех уголков
Башкортостана. Региональное отделение Российского движения детей и молодежи
провело стратегическую сессию для подростков республики.
Участники детско-юношеских организаций поделились на
десять команд и распределились по
дискуссионным площадкам с модераторами. В течение 30 минут они продумывали
проекты по предложенным темам, после презентовали их. Напомним, что идея о
создании единого Всероссийского детского движения принадлежит школьнице из
Севастополя.
Как
только Владимир Владимирович поддержал эту идею об объединении всех движений,
был создан федеральный закон о российском детском движении. В каждом регионе будет
создано региональное отделение, которое будет объединять все детские движения
именно в регионе. С 17 по 21 декабря в Москве пройдет первый съезд детей и
молодежи, который объединит первую тысячу детей. Они вступят в Российское
движение детей и молодежи, дадут клятву, и эта будет та самая первая тысяча,
которая поможет объединить детей в регионах.Ранис Хасанов, председатель регионального отделения Российского движения детей и молодежи в Республике Башкортостан
На первый всероссийский съезд в Москву от нашей
республики поедет 11-классница Амалия Шарипова в составе делегации из 14 детей.
Она рассказала о своем проекте.
У
меня есть проект – это творческая платформа «Цифровые мечты». Она создана для
креативщиков и художников, работающих в цифровом жанре. Мы продвигаем,
рассказываем о них, обучаем и собираемся провести первый чемпионат цифровых
искусств вместе с форумом.Амалия Шарипова, координатор региональной команды конкурса «Большая перемена» в Республике Башкортостан