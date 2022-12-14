В Уфе провели стратегическую сессию Российского движения детей и молодежи

В «Йэшлек House» собрались школьники со всех уголков Башкортостана. Региональное отделение Российского движения детей и молодежи провело стратегическую сессию для подростков республики.

Участники детско-юношеских организаций поделились на десять команд и  распределились по дискуссионным площадкам с модераторами. В течение 30 минут они продумывали проекты по предложенным темам, после презентовали их. Напомним, что идея о создании единого Всероссийского детского движения принадлежит школьнице из Севастополя.

Как только Владимир Владимирович поддержал эту идею об объединении всех движений, был создан федеральный закон о российском детском движении. В каждом регионе будет создано региональное отделение, которое будет объединять все детские движения именно в регионе. С 17 по 21 декабря в Москве пройдет первый съезд детей и молодежи, который объединит первую тысячу детей. Они вступят в Российское движение детей и молодежи, дадут клятву, и эта будет та самая первая тысяча, которая поможет объединить детей в регионах.

Ранис Хасанов, председатель регионального отделения Российского движения детей и молодежи в Республике Башкортостан

На первый всероссийский съезд в Москву от нашей республики поедет 11-классница Амалия Шарипова в составе делегации из 14 детей. Она рассказала о своем проекте.

У меня есть проект – это творческая платформа «Цифровые мечты». Она создана для креативщиков и художников, работающих в цифровом жанре. Мы продвигаем, рассказываем о них, обучаем и собираемся провести первый чемпионат цифровых искусств вместе с форумом.

Амалия Шарипова, координатор региональной команды конкурса «Большая перемена» в Республике Башкортостан
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