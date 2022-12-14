В Уфе провели стратегическую сессию Российского движения детей и молодежи

Как только Владимир Владимирович поддержал эту идею об объединении всех движений, был создан федеральный закон о российском детском движении. В каждом регионе будет создано региональное отделение, которое будет объединять все детские движения именно в регионе. С 17 по 21 декабря в Москве пройдет первый съезд детей и молодежи, который объединит первую тысячу детей. Они вступят в Российское движение детей и молодежи, дадут клятву, и эта будет та самая первая тысяча, которая поможет объединить детей в регионах.

Ранис Хасанов, председатель регионального отделения Российского движения детей и молодежи в Республике Башкортостан