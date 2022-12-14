Жителям Уфы незаконно начислили коммунальных услуг на 2,7 млн рублей

В башкирской столице управляющая компания незаконно начислила коммунальных услуг на 2,7 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Фото №1 - Жителям Уфы незаконно начислили коммунальных услуг на 2,7 млн рублей

Жители 200 многоквартирных домов столкнулись с неприятной ситуацией. УЖХ Советского района Уфы завысила взнос на ремонт и содержание, а также включила в нее плату за диагностику внутридомового газового оборудования. 

Между тем данное решение принято без проведения общего собрания собственников жилых помещений. Прокуратура добилась перерасчета незаконно начисленных коммунальных платежей.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования жителям дома произведен перерасчет на общую сумму более 2,7 млн рублей, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

пресс-служба прокуратуры
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