Жителям Уфы незаконно начислили коммунальных услуг на 2,7 млн рублей

В башкирской столице управляющая компания незаконно начислила коммунальных услуг на 2,7 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Жители 200 многоквартирных домов столкнулись с неприятной ситуацией. УЖХ Советского района Уфы завысила взнос на ремонт и содержание, а также включила в нее плату за диагностику внутридомового газового оборудования.