В России пенсии за январь доставят досрочно

Руководитель ведомства подчеркнул, что с будущего года выплата пенсий будет осуществляться через социальный фонд России. Все даты доставки средств сохранятся прежними. Например, те, кто все прошлые годы получали пенсию 5 числа каждого месяца, будут и дальше получать ее 5 числа