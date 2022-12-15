В России пенсии за январь доставят досрочно

В России в преддверии новогодних праздников пенсии за январь доставят досрочно. Об этом в докладе Владимиру Путину заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
Если пенсионер получает пенсию в банке, то в крайних числах декабря. Если деньги доставляли пенсионерам на дом, то почтовые службы начнут доставлять их в привычном режиме с третьего января.
Руководитель ведомства подчеркнул, что с будущего года выплата пенсий будет осуществляться через социальный фонд России. Все даты доставки средств сохранятся прежними. Например, те, кто все прошлые годы получали пенсию 5 числа каждого месяца, будут и дальше получать ее 5 числа