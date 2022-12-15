Глава Башкирии назвал ключевую задачу для республики

Сегодня, 15 декабря, на 49-ом заседании Госсобрания Башкирии глава региона обратился с традиционным посланием к правительству республики. Радий Хабиров назвал главную задачу на ближайшее время.

Фото №1 - Глава Башкирии назвал ключевую задачу для республики

Силы региона будут направлены на обеспечение работы всех секторов экономики. Так, за прошлый год промышленность Башкирии выросла на 10%. Важно развивать экономические силы, несмотря на введённые санкции.

Мы заслуженно входим в пятерку лидеров инвестиционного развития. Наращиваем вложения в экономику. Это не просто цифры, а производство и рабочие места. Самое главное, что инвесторы поверили в Башкортостан. Мы продолжим активно развивать инфраструктуру в «Алге». Она — самая активно развивающаяся в России.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Отдельно Глава Башкирии отметил рост внешнеторгового оборота, который за прошлый год вырос на 28%. Республика активно сотрудничает с такими странами, как Беларусь, Казахстан, Узбекистан, КНР и др.

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