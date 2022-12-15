Глава Башкирии назвал ключевую задачу для республики

Мы заслуженно входим в пятерку лидеров инвестиционного развития. Наращиваем вложения в экономику. Это не просто цифры, а производство и рабочие места. Самое главное, что инвесторы поверили в Башкортостан. Мы продолжим активно развивать инфраструктуру в «Алге». Она — самая активно развивающаяся в России.

Радий Хабиров, Глава Башкирии