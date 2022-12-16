17 и 18 декабря в Уфе пройдут мясные ярмарки

В субботу уличная торговля развернется на участке по улице Правды от Таллинской до Ухтомского, на пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей, на площадках по улице Рабкоров возле домов №№ 3, 5, 7 и 20, возле парка «Волна», площадях перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи, на площади имени Серго Орджоникидзе.