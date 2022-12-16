17 и 18 декабря в Уфе пройдут мясные ярмарки

17 и 18 декабря в Уфе будут проходить традиционные мясные ярмарки. Время работы - с 9:00 до 16:00.
В субботу уличная торговля развернется на участке по улице Правды от Таллинской до Ухтомского, на пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей, на площадках по улице Рабкоров возле домов №№ 3, 5, 7 и 20, возле парка «Волна», площадях перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи, на площади имени Серго Орджоникидзе.
В воскресенье, 18 декабря, ярмарки продолжат работать, за исключением площадки около парка «Волна».
Жители и гости башкирской столицы смогут приобрести мясную продукцию, свежее мясо, овощи и продукты питания напрямую от башкирских производителей.