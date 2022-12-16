В Башкирии ОЭЗ «Алга» является самой динамично развивающейся

«Результаты VI Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России объявили сегодня. Считаю это серьезным достижением — удержать первенство всегда сложнее, чем завоевать его. В целом же в рейтинге ОЭЗ мы поднялись на 4 пункта — с 12-го на 8-е место. Хорошо продвинулись мы в этом году в подготовке инженерной и транспортной инфраструктуры, подводим к производственным площадкам электричество, газ, воду, строим дороги», — рассказал Глава Башкирии Радий Хабиров в своих социальных сетях.