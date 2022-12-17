В Уфе временно перекроют две улицы в связи с отправкой добровольческого батальона

В администрации Уфы проинформировали о перекрытии двух участков дорог 18 и 20 декабря. Горожан попросили отнестись к этому с пониманием и заранее планировать маршруты.

Ул. Советская от ул. Заки Валиди до ул. Октябрьской революции и ул. Пушкина от ул. Цюрупы до ул. Ленина будут перекрывать 18 декабря с 8:00 до 12:00 и 20 декабря в период с 9:00 до 14:30.

Ограничения вводятся в связи с проведением торжественной церемонии отправки третьего добровольческого батальона имени С. Юлаева на место проведения Специальной военной операции.