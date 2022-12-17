В Башкирии прогнозируют неблагоприятные и местами опасные погодные условия

В Башгидрометцентре жителей республики предупредили о неблагоприятных и местами даже опасных погодных условиях, которые ожидаются на территории региона 18 и 19 декабря.

В это воскресенье, 18 декабря, в Башкирии пройдут снег с дождем, местами сильный. По юго-восточной части ожидается небольшой снег. В отдельных районах будет бушевать метель, днем прольется ледяной дождь. Прогнозируются гололед, снежные заносы. Ночью температура воздуха составит от -5 до -10 градусов, а местами опустится и до -15 градусов, днем – от 0 до -5 градусов.