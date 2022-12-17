В Уфе готовят площадку под строительство самой большой школы города

В Кузнецовском затоне Уфы полным ходом готовят площадку под строительство новой школы. По проекту она будет самой большой в городе - на 2 200 мест. Об этом в своем ТГ-канале сообщил мэр города Ратмир Мавлиев.
В настоящее время здесь работают 16 единиц техники, а также было завезено 100 тысяч кубометров грунта из запланированных 250 тысяч.
Ратмир Мавлиев подчеркнул, что что работа по проекту продолжается, по всем 4 этапам масштабного дорожного строительства есть положительная динамика, в том числе по изъятию и сносу объектов.
Фото: ТГ-канал Ратмира Мавлиева.