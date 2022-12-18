В Уфе утвердили план строительства в историческом центре

Уфимская администрация утвердила план застройки исторического центра города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Речь идет о квартале между улицами Гоголя, Красина, Карла Маркса и Чернышевского. Согласно документу, опубликованному на сайте администрации, по Чернышевского на месте деревянных домов планируется построить девятиэтажку.
Вместо существующей деревянной постройки по Карла Маркса, 51, построят двухэтажное общественное здание с подземной парковкой. На территории указанного квартала снесут деревянные ветхие здания, хозяйственные постройки и гаражи. Остальные объекты администрация сохранит.