В Уфе утвердили план строительства в историческом центре

Уфимская администрация утвердила план застройки исторического центра города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Речь идет о квартале между улицами Гоголя, Красина, Карла Маркса и Чернышевского. Согласно документу, опубликованному на сайте администрации, по Чернышевского на месте деревянных домов планируется построить девятиэтажку.