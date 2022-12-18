В России начались продажи новых «китайских» автомобилей Ford Focus

В России начались продажи новых хэтчбеков Ford Focus из Китая по цене от 2,4 млн рублей. Объявления о продаже таких машин появились на официальных сайтах дилеров и их страницах в классифайдах.

Под заказ новый Ford Focus привезти предлагает одна из дилерских компаний с автосалонами в Москве, Владивостоке, Сургуте и еще нескольких городах. За автомобиль китайской сборки 2022 года выпуска компания просит минимум 2,4 млн рублей.