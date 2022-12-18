Жители Башкирии в феврале отдохнут 4 дня подряд

Жители башкирской столицы и всей Башкирии будут отдыхать с 31 декабря по 8 января включительно. Выходные дни, которые выпадут на воскресенье, перенесут на 24 февраля и 8 мая соответственно.

Из сообщения следует, что в феврале жители региона отдохнут 4 дня подряд - с 23 по 26 февраля. В мае из-за переноса выходных с января, будет четыре нерабочих дня подряд – с 6 по 9 мая. По календарю 31 декабря 2022 года - первый выходной длинных праздников. Работники с графиком 5/2 выйдут на работу 9 января 2023 года.