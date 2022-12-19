Мэр одного из городов Башкирии разделал коня, чтобы отправить землякам в зону СВО казылык

Мэр Сибая Азамат Юлдашбаев рассказал о необычном новогоднем подарке, который они подготовили с предпринимателем Ахатом Асылбаевым для бойцов из Башкирии, находящихся в зоне проведения СВО.
Глава городской администрации написал, что в преддверии Нового года предприниматель Ахат Асылбаев обратился к нему с инициативой отправить башкирским бойцам, участвующих в специальной военной операции на Украине, традиционное башкирское блюдо - колбасу из конины.
Мэр Сибая отметил, что казылык для башкирских бойцов, которые сейчас находятся в зоне проведения СВО, поможет создать для них новогоднее настроение.