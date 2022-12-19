В Башкирии из-за гололеда действует штормовое предупреждение

Уважаемые автомобилисты, соблюдайте правила безопасности, увеличьте дистанцию, не забывайте пристегиваться, не отвлекайтесь на гаджеты. Заранее притормаживайте перед сложным участком, не идите на рискованный обгон. Пешеходам рекомендуем выбрать нескользящую обувь и передвигаться с максимальной аккуратностью.

пресс-служба МЧС по РБ