В Башкирии из-за гололеда действует штормовое предупреждение
19 декабря в Башкирии из-за непогоды действует штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
В первый день недели в Башкортостане ожидается сильный гололед на дорогах, отложение мокрого снега на деревьях и проводах.
В МЧС просят автомобилистов и пешеходов соблюдать правила безопасности.
Уважаемые автомобилисты, соблюдайте правила безопасности, увеличьте дистанцию, не забывайте пристегиваться, не отвлекайтесь на гаджеты. Заранее притормаживайте перед сложным участком, не идите на рискованный обгон. Пешеходам рекомендуем выбрать нескользящую обувь и передвигаться с максимальной аккуратностью.