В одном из районов Башкирии отменили школьные автобусы из-за ледяного дождя

Водителям рекомендуется отказаться от дальних поездок. Если же это необходимо, строго соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим, безопасную дистанцию между транспортными средствами, пристегивать ремни безопасности, не говорить по телефону во время поездки. Обязательно должен быть запас топлива и еды, теплые вещи.