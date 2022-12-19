В одном из районов Башкирии отменили школьные автобусы из-за ледяного дождя

Сегодня, 19 декабря, в Благоварском районе из-за из-за ледяного дождя отменили школьные автобусы. Об этом рассказал глава района Марат Юсупов.
Как сообщают метеорологи, сегодня в Башкирии ожидается сильный гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, а видимость на дорогах снизится до 500 метров. Днем столбики термометров покажут от 0 до -5 градусов.
Водителям рекомендуется отказаться от дальних поездок. Если же это необходимо, строго соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим, безопасную дистанцию между транспортными средствами, пристегивать ремни безопасности, не говорить по телефону во время поездки. Обязательно должен быть запас топлива и еды, теплые вещи.