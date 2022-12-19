Жителей Башкирии ждет самая длинная ночь

22 декабря ожидается момент зимнего солнце стояния. Его зафиксируют в 02:47 по уфимскому времени. Ночь с 21 на 22 декабря станет самой длинной.
С 18 по 24 декабря фиксируются самые короткие дни и длинные ночи в году. Так, продолжительность ночь составляет 16 часов 52 минуты, а дня – лишь 7 часов 8 минут.
В дни солнцестояния Солнце в полдень поднимается на самую маленькую высоту над горизонтом. И в течение нескольких дней до и после 22 декабря высота Солнца над горизонтом в полдень почти не меняется, Солнце восходит и заходит в одно и то же время и в одном и том же месте - отсюда и происходит само название: «солнцестояние». В астрономии момент зимнего солнцестояния принимается за начало зимы в северном полушарии Земли и за начало лета в южном полушарии. День зимнего солнцестояния 22 декабря – середина полярной ночи в северном полушарии (за полярным кругом) и середина полярного дня — в южном.