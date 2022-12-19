Жителей Башкирии ждет самая длинная ночь

В дни солнцестояния Солнце в полдень поднимается на самую маленькую высоту над горизонтом. И в течение нескольких дней до и после 22 декабря высота Солнца над горизонтом в полдень почти не меняется, Солнце восходит и заходит в одно и то же время и в одном и том же месте - отсюда и происходит само название: «солнцестояние». В астрономии момент зимнего солнцестояния принимается за начало зимы в северном полушарии Земли и за начало лета в южном полушарии. День зимнего солнцестояния 22 декабря – середина полярной ночи в северном полушарии (за полярным кругом) и середина полярного дня — в южном.