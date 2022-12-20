В Уфе состоялось собрание Союза писателей Башкортостана

Участники встречи подвели итоги года и выбрали нового председателя. Большинством голосов был избран 34-летний Айгиз Баймухаметов, главный редактор журнала «Шонкар».
Журналист и писатель, член Союза писателей Башкортостана и России, лауреат республиканской молодёжной премии имени Бабича, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан. Получил широкую известность благодаря автобиографической повести «Не оставляй, мама!», в которой описывается горькая судьба детей-сирот. До него Союз писателей Башкортостана шесть лет возглавлял башкирский литературовед, критик и писатель Заки Алибаев.