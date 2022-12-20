В Уфе прошла встреча с участниками экспедиции «По следам странников Полуночной Земли»

В море мы с Николаем Андреевичем Литау были в первый раз, хотя мы знакомы с ним достаточно давно. И как раз такой плюс серьезный этой экспедиции. Эта очень хорошая команда. Нас было семь человек, кто ходил на остров Беннеттта. Все люди неоднократно бывавшие в Арктике, и даже в большей части в Антарктике. С большинством участником мы познакомились в Тикси, откуда уходили. Было полное взаимопонимание. Это и обеспечило, я думаю, успех нашей экспедиции.

Никита Кузнецов, кандидат исторических наук, научный руководитель экспедиции