В Уфе прошла встреча с участниками экспедиции «По следам странников Полуночной Земли»

В Музее полярников имени Альбанова прошла встреча с
участниками арктической историко-мемориальной экспедиции.Она проходила на яхте «Апостол Андрей» в августе под командованием
Николая Литау.
«По следам странников Полуночной Земли» – так
называлась экспедиция. Путешественники исследовали объекты культурного
наследия, которые связаны с историей Русской полярной экспедиции 1900-1902
годов. 120 лет назад стартовала группа учёного, барона Эдуарда Толля. Он
надеялся найти Землю Санникова. В 1903 году за группой Толля направилась
спасательная экспедиция, которую возглавлял лейтенант Александр Колчак. Отряд
обследовал берега всех ближайших островов, но так и не нашел полярников.
Ни
земли, ни самого Эдуарда Толля так и не нашли больше. Мы решили со своими
товарищами, с которыми уже ходили в Арктику, не раз попробовать вернутся туда,
куда ушла экспедиция Толля, обойти этот остров Беннетта. Нашли какие-то вещи: и
гурий – пирамида из камней, и крест, который был поставлен экспедицией
Вилькицкого в 1913 году. Этот крест был утерян. Теперь он опять достойно стоит
на своем месте, как был поставлен 100 с лишним лет назад. Николай Литау, капитан яхты «Апостол Андрей», организатор арктической экспедиции «По следам странников Полуночной Земли»
На встрече в музее рассказали и о последней
экспедиции штурмана Валериана Альбанова. Обсудили теории о конце жизни
полярника, ведь его последние дни
остаются загадкой до сих пор. Исследователь биографии Альбанова Никита Кузнецов
выдвинул свою версию. Он же был научным руководителем экспедиции «По следам
странников Полуночной Земли».
В
море мы с Николаем Андреевичем Литау были в первый раз, хотя мы знакомы с ним
достаточно давно. И как раз такой плюс серьезный этой экспедиции. Эта очень
хорошая команда. Нас было семь человек, кто ходил на остров Беннеттта. Все люди
неоднократно бывавшие в Арктике, и даже в большей части в Антарктике. С большинством участником мы познакомились в
Тикси, откуда уходили. Было полное взаимопонимание. Это и обеспечило, я думаю,
успех нашей экспедиции.Никита Кузнецов, кандидат исторических наук, научный руководитель экспедиции