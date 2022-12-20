Предприятия Башкирии подготовили новогодние подарки для детей мобилизованных

Новогодние презенты и добрые пожелания детям мобилизованных. Миссию Деда Мороза взяли на себя республиканские торговые сети.

Поддержать каждую семью мобилизованных. Для детей участников специальной военной операции предприятия республики приготовили к Новому году сладкие подарки.

Ребята из разных уголков республики получат новогодние презенты, которые собрали им неравнодушные люди.