Авторы Hogwarts Legacy создали видео с каминами факультетов вселенной Гарри Поттера

Создатели Hogwarts Legacy выложили на своём YouTube- канале уютные ролики с каминами факультетов Хогварта из вселенной Гарри Поттера. Волшебная музыка и 4K прилагаются.

Теперь пользователи смогут почувствовать атмосферу Гриффиндора, Когтеврана, Пуффендуя и Слизерина. Релиз Hogwarts Legacy состоится 10 февраля на PC, Xbox Series и PlayStation 5. В версии для Xbox One и PlayStation 4 можно будет сыграть в начале апреля, а для Nintendo Switch — 25 июля.