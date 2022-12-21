В Уфе проводили на СВО бойцов третьего батальона Салавата Юлаева
Вчера, 20 декабря, из Уфы состоялась отправка в зону СВО третьего добровольческого батальона, который назван в честь Салавата Юлаева. Торжественная церемония проходила на Советской площади столицы у памятника генералу Минигали Шаймуратову, сообщает ИА "Башинформ".
Как рассказал командир батальона, майор МВД в отставке Артур Юмагужин, бойцов обеспечили всем необходимым, и они готовы выполнять поставленные задачи.
Мы гордимся нашими воинами. Мы все благодарим Главу Башкирии Радия Фаритовича Хабирова за всестороннюю поддержку, помощь и внимание. Конечно же, спасибо премьер-министру Андрею Назарову, правительству, руководителю администрации Максиму Забелину. Выполнена большая работа по подготовке наших ребят, военнослужащие прошли слаживание, их обучили профессиональные инструкторы с боевым опытом. Мы уверены, что потомки Салавата вернутся с победой. Я сам буду с воинами из Башкирии до самого конца.
Артур Юмагужин, командир батальона, полковник МВД в отставке
Мать одного из добровольцев поделилась, что многие бойцы прошли не одну "горячую" точку.
Мы сегодня собрались, чтобы проводить наших сыновей на защиту нашей Родины. Несмотря на свой боевой опыт, тем не менее прошли отличную подготовку с „бывалыми“ командирами, находились и под наблюдением врачей. Так что я спокойна. Будем ждать сыновей живыми и здоровыми, будем молиться за них. Победа будет за нами. Мы, матери, благодарим Главу Башкирии Радия Хабирова за поддержку семей.
Фания, мать добровольца
Как добавила сестра добровольца Светлана, ее брат ранее проходил службу на Северном Кавказе.
Брат едет защищать Родину. Он обязательно вернется, я верю. Когда мы узнали, что он принял решение вступить в батальон имени Салавата Юлаева, я знала, что по иному он бы не поступил. Мама, конечно, плачет. Я горжусь братом и его товарищами. У брата есть близнец, инвалидность имеет. Он и мы все будем ждать. Желаю всем матерям, сестрам и женам терпения, надежды и веры в то, что наши близкие вернутся домой живыми и здоровыми.
Светлана, сестра добровольца
Заслуженный артист республики Башкортостан Рамиль Бадамшин на торжественной церемонии увидел в глазах воинов веру в победу.
Тысячелетняя история воинской славы нашего государства неотъемлемо включает в себя много страниц героизма сынов башкирской земли. Доказательством тому тот факт, что уже третий по счету батальон из республики отправляется делом доказать свой долг перед Отечеством. У ребят есть в душе вера в победу, в правое дело, в понимание того, ради чего они уходят на СВО. Поэтому мы должны их всячески поддерживать.
Рамиль Бадамшин, заслуженный артист Башкирии
Готовность встать на защиту Родины вслед за военнослужащими батальона выразил зампредседателя союза пограничников РБ по Миякинскому району Владимир Тыщенко.
Каждый ветеран Башкирии готов встать на защиту нашей Родины. И если она призовет, мы все вступим в ряды башкирских батальонов. Бойцы, слушайте своих отцов-командиров. Берегите друг друга. И будьте внимательны.
Владимир Тыщенко, зампредседателя союза пограничников РБ по Миякинскому району
Напомним, ранее Глава Башкирии Радий Хабиров назвал добровольцев славой, гордостью и защитой региона, пообещав им и их семьям всестороннюю поддержку.