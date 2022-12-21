В Уфе проводили на СВО бойцов третьего батальона Салавата Юлаева

Брат едет защищать Родину. Он обязательно вернется, я верю. Когда мы узнали, что он принял решение вступить в батальон имени Салавата Юлаева, я знала, что по иному он бы не поступил. Мама, конечно, плачет. Я горжусь братом и его товарищами. У брата есть близнец, инвалидность имеет. Он и мы все будем ждать. Желаю всем матерям, сестрам и женам терпения, надежды и веры в то, что наши близкие вернутся домой живыми и здоровыми.

Светлана, сестра добровольца