В Башкирии за год набор для оливье подорожал на 7%

Специалисты Башстата подсчитали стоимость ингредиентов для главных салатов новогоднего стола – оливье и селёдки под шубой.
По сравнению с ноябрём прошлого года, цены на продукты для салатов выросли на 7%. Это меньше уровня годовой инфляции в продовольственном секторе в регионе. В ноябре он составил 11,1% после 12,9% в октябре и 14,7% в сентябре.
В среднем по России индекс оливье за год увеличился на 8,5%, сельди под шубой — на 5,5% и четыре порции оливье теперь стоят 480,7 рублей, а селедки под шубой – 224,7.
Цены выросли на следующие продукты: колбаса — 392 руб./кг (+4%), маринованные огурцы и зеленый горошек — 198,4 руб./кг (+20%), сельдь — 241,5 руб./кг (+23,4%), майонез — 259 руб./кг (+15%), десяток яиц — 68,8 руб. (-12%), картофель — 26,5 руб./кг (-33%), лук — 25,3 руб./кг (-4,6%), свекла — 25,9 руб./кг (-32%), морковь — 25,9 руб./кг (-24,4%).