В Стерлитамаке две сироты добились положенного по закону жилья

Под Новый год желания сбываются не только у детей, но и у взрослых. В Стерлитамаке двум сиротам выдали положенные законом квадратные метры. Правда, случилось это лишь после вмешательства журналистов. После репортажа в дело включились и сотрудники прокуратуры. Свое право на новое жильё сироты отстаивали два года. Бесконечные суды, обращения в государственные органы – и вот она, победа.

Она с гордостью показывает каждый уголок теперь уже своего жилья. У Регины Салимовой это первая в её жизни квартира. Идей для обустройства много. А главное – теперь есть возможность воплощать их в жизнь.

Затянувшийся квартирный вопрос решен и для Камелии Альхамовой. Несколько лет местная администрация с упорством, которому нашлось бы лучшее применение, доказывала: жилплощадь, где обитают асоциальные личности и кишат тараканы, – достойная квартира для сироты.

Вместе с юристом права сирот отстаивал и телеканал БСТ. После нескольких репортажей ситуацией заинтересовались и сотрудники прокуратуры. В дело включились и представители политической партии.

Мы обращаемся к федеральным властям: если бы они серьезнее отнеслись к этому, то это все можно было бы в один день закрыть. А пока приходится через суды сиротам добиваться справедливости. Их и так жизнь обидела, а когда приходит момент им дать квартиру, денег нет. Ильгам Галин, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан /КПРФ/

В гости к девушкам вновь пришла комиссия, которая, наконец, признала: жилье в критическом состоянии и не пригодно для сирот. Суд постановил: выделить Регине и Камелии квартиры, подходящие для проживания. И вот впервые за несколько лет девушки смогли почувствовать себя хозяйками.