В Башкирии пенсионеры могут получить сертификаты на обучение и занятия спортом

Пенсионеры могут получить сертификаты на обучение, занятие спортом или досуг. В Башкирии запустили экспериментальный проект. Как сообщили в Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения республики, номинал сертификата составляет 2 тысячи рублей.
Им можно оплатить занятия йогой, лечебной физкультурой, дыхательной гимнастикой, уроки танцев, цифровой грамотности, английского языка и многое другое. Чтобы получить сертификат, нужно обратиться в филиалы республиканского центра соцподдержки населения или в МФЦ. Никаких дополнительных документов для оформления сертификата не потребуется.