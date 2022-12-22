В Башкирии пенсионеры могут получить сертификаты на обучение и занятия спортом

Им можно оплатить занятия йогой, лечебной физкультурой, дыхательной гимнастикой, уроки танцев, цифровой грамотности, английского языка и многое другое. Чтобы получить сертификат, нужно обратиться в филиалы республиканского центра соцподдержки населения или в МФЦ. Никаких дополнительных документов для оформления сертификата не потребуется.