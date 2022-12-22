В Башкирии открылась лестница, ведущая к Аскинской ледяной пещере

Легкий путь. Сегодня открылась лестница, ведущая к Аскинской ледяной пещере. Теперь подъем по крутому склону к одному из чудес Башкортостана не преграда не только для простых туристов, но в первую очередь и для людей с ограниченными возможностями здоровья. А специальный ступенькоход позволит увидеть пещеру и инвалидам-колясочникам. Проект Русского географического общества оценили и те, кто проживает в домах-интернатах для инвалидов и престарелых.

Услышать рассказы от кого-то и увидеть своими глазами – разница большая. Вот супруги Рево Имангулов и Альфия Кочеткова и решили приехать в Архангельский район. Тем более здесь они не одни. Для группы подопечных дома-интерната для престарелых и инвалидов сегодня целое путешествие. Кто-то в пещеру ходит уже не в первый раз.

А это удивление от увиденной лестницы. Двухсотметровая конструкция появилась на месте самого сложного и крутого участка пути. Она ведет к самой ледяной пещере. Широкие ступеньки расположены под небольшим уклоном, чтобы комфортно было идти. К тому же на лестнице много пролетов и площадок, где можно отдохнуть, осмотреться вокруг. Проект регионального отделения Русского географического общества преследовал главную цель – создать инклюзивный маршрут.

Воплотить идею удалось благодаря Фонду президентских грантов и гранту Ростуризма. Маршрут доступен и для колясочников. Их к лестнице будут подвозить на внедорожнике УАЗ. А далее наверх подняться поможет специальное устройство – ступенькоход. Под него и шел расчет размеров ступеней.