Житель Башкирии за повторную «пьяную» езду отправился в колонию

В Белебее суд вынес приговор местному жителю за повторную "пьяную" езду. Об этом сообщили в пресс-службе местной прокуратуры.
В суде установлено, что мужчина, дважды судимый за езду в нетрезвом виде, в августе этого года вновь сел за руль автомобиля марки «ВАЗ» и передвигался по улицам Белебея. В пути следования он был остановлен сотрудниками ГИБДД, которые выявили признаки опьянения.
Свою вину мужчина признал. Суд приговорил его к одному году лишения свободы в колонии-поселении, а также запретил заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС, и конфисковал в собственность государства автомобиль на 4 года и 6 месяцев.