Житель Башкирии за повторную «пьяную» езду отправился в колонию

В суде установлено, что мужчина, дважды судимый за езду в нетрезвом виде, в августе этого года вновь сел за руль автомобиля марки «ВАЗ» и передвигался по улицам Белебея. В пути следования он был остановлен сотрудниками ГИБДД, которые выявили признаки опьянения.