В одном из городов Башкирии появились проекционные пешеходные переходы

Для подсветки «зебры» устанавливают специальные светодиодные проекторы. Отметим, что технология не заменяет традиционную разметку пешеходного перехода, а дублирует его в темное время суток и в плохую погоду. Таким образом, на аварийно-опасных участках появляется световой коридор, который делает пешеходов заметнее.