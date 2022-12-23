В одном из городов Башкирии появились проекционные пешеходные переходы

В Стерлитамаке в рамках программы «Безопасные качественные дороги» установили 3 проекционных пешеходных перехода. Об этом рассказал мэр города Рустем Газизов.

Фото №1 - В одном из городов Башкирии появились проекционные пешеходные переходы

Проекторы освещают проезжую часть в темное время суток на улице Худайбердина около Вечного огня, вблизи остановки «4-е домоуправление» и напротив средней школы №17.

Для подсветки «зебры» устанавливают специальные светодиодные проекторы. Отметим, что технология не заменяет традиционную разметку пешеходного перехода, а дублирует его в темное время суток и в плохую погоду. Таким образом, на аварийно-опасных участках появляется световой коридор, который делает пешеходов заметнее.

Фото: Соцсети Рустема Газизова.

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