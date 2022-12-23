Башкирия за год победила в большинстве федеральных рейтингов

В 2022 году Башкирия заняла лидирующие места почти во всех ключевых рейтингах социально-экономического развития регионов России.
Специалисты политического телеграм-канала «Незыгарь» отметили достижения республики за год, а также рассказали, как Башкирии удалось удержать лидерство во многих направлениях развития.
В рейтинге включенности регионов в проведение СВО Башкирия на втором месте после Москвы. Также в пятерке Ленинградская, Вологодская и Московская области.
Второй пункт - попадание в топ-5 регионов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который составляет Агентство стратегических инициатив. Как мы рассказывали ранее эксперты, в том числе федеральные, прокомментировали усилия Башкортостана по привлечению инвесторов как «правильные и эффективные».
Третий пункт – первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в регионах России, который составляет Минпромторг России. В нем у Башкирии второе место после Москвы.
В-четвертых, это национальный рейтинг научно-технологического развития регионов России, составленный Минобрнауки РФ, в котором мы заняли четвертое место, обогнав, регионы с сильными федеральными вузами.
По итогам интегрального рейтинга, учитывающего показатели всех остальных, республика заняла третье место, уступив только Москве и Петербургу. На четвертом месте - Московская область, замыкает пятерку Татарстан.