Башкирия за год победила в большинстве федеральных рейтингов

Успехи Башкирии определяются созданием в этом году по инициативе Радия Хабирова Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Кроме того, в республике запущены крупные федеральные проекты — начато строительство межвузовского кампуса, после объединения авиационного и «классического» университетов появился большой Уфимский университет науки и технологий, который призван агрегировать лучшие научные и педагогические кадры не только Башкирии, но и других регионов.

авторы доклада «Год мобилизационной трансформации: социально-экономические итоги в регионах России»