Башкирия за год победила в большинстве федеральных рейтингов

В 2022 году Башкирия заняла лидирующие места почти во всех ключевых рейтингах социально-экономического развития регионов России.

Фото №1 - Башкирия за год победила в большинстве федеральных рейтингов

Специалисты политического телеграм-канала «Незыгарь» отметили достижения республики за год, а также рассказали, как Башкирии удалось удержать лидерство во многих направлениях развития.

В рейтинге включенности регионов в проведение СВО Башкирия на втором месте после Москвы. Также в пятерке Ленинградская, Вологодская и Московская области.

Опыт поддержки республикой добровольческих батальонов может быть заимствован другими регионами. В зоне внимания республиканского правительства также оказалось широкое экономическое сотрудничество с ДНР и ЛНР. В республике создан реестр семей мобилизованных для оказания им мер социальной и экономической помощи, реализуется объемный пакет республиканских доплат, ведётся адресная работа с предприятиями и принят ряд других мер, характеризующих эффективную социальную поддержку.

авторы доклада «Год мобилизационной трансформации: социально-экономические итоги в регионах России»
Фото №2 - Башкирия за год победила в большинстве федеральных рейтингов

Второй пункт - попадание в топ-5 регионов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который составляет Агентство стратегических инициатив. Как мы рассказывали ранее эксперты, в том числе федеральные, прокомментировали усилия Башкортостана по привлечению инвесторов как «правильные и эффективные».

Фото №3 - Башкирия за год победила в большинстве федеральных рейтингов

Третий пункт – первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в регионах России, который составляет Минпромторг России. В нем у Башкирии второе место после Москвы.

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Хабирову и его команде удалось обеспечить высокие показатели республики по темпам выпуска целого ряда продукции промышленного производства - автомобильный бензин, пищевая и кальцинированная сода, листовое стекло, автомобильные прицепы и полуприцепы.

авторы доклада «Год мобилизационной трансформации: социально-экономические итоги в регионах России»
Фото №4 - Башкирия за год победила в большинстве федеральных рейтингов

В-четвертых, это национальный рейтинг научно-технологического развития регионов России, составленный Минобрнауки РФ, в котором мы заняли четвертое место, обогнав, регионы с сильными федеральными вузами.

Успехи Башкирии определяются созданием в этом году по инициативе Радия Хабирова Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Кроме того, в республике запущены крупные федеральные проекты — начато строительство межвузовского кампуса, после объединения авиационного и «классического» университетов появился большой Уфимский университет науки и технологий, который призван агрегировать лучшие научные и педагогические кадры не только Башкирии, но и других регионов.

авторы доклада «Год мобилизационной трансформации: социально-экономические итоги в регионах России»
Фото №5 - Башкирия за год победила в большинстве федеральных рейтингов

По итогам интегрального рейтинга, учитывающего показатели всех остальных, республика заняла третье место, уступив только Москве и Петербургу. На четвертом месте - Московская область, замыкает пятерку Татарстан.

Фото №6 - Башкирия за год победила в большинстве федеральных рейтингов
Финал Уфимской волны
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