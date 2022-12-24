Вузы Башкирии получат более 1,3 млрд рублей: на что потратят грант проекта «Приоритет 2030»
В Башкирии три университета стали обладателями гранта общей суммой,
превышающей 1,3 миллиарда рублей. Деньги будут получены в качестве награды за
победу в программе «Приоритет 2030». Известно, на что будут потрачены средства.
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что в течение
трех дней комиссия заслушивала представителей университетов, которые претендовали
на специальную часть гранта.
По итогам защит члены Совета по поддержке программ развития
единогласно отметили серьезные успехи вузов за год. Большинство вузов приятно
удивили, но были и отстающие. Участники «Приоритета 2030» взяли на себя
ответственность стать драйверами развития экономики нашей страны и отдельных
регионов, быть на фронтире науки и высшего образования. И мы ждем от
университетов постоянного движения вперед.
Валерий Фальков, министр образования и науки РФ
Ректор Башкирского государственного медуниверситета Валентин
Павлов подчеркнул, что вуз определил для себя три обширных направления. Именно
их университет и будет развивать в ближайшее время.
Первый - создание офтальмологического кластера, который
объединяет опыт института глазных болезней и всероссийского центра глазной и
пластической хирургии. Здесь внедряется новое оборудование, развивается
тканевая инженерия (аллоплант), заработали кафедры биофизики, медицинского
приборостроения и клеточных технологий. Второе направление - институт
фундаментальной медицины, где занимаются, например, биопринтингом. Это
возможность воссоздания искусственных органов, мы уже напечатали 10 тысяч
имплантов. Нашими разработками заинтересованы передовые производители
медико-биологических изделий. Третье направление – институт урологии и
клинической онкологии, специалисты которого научились определять генотип
человека и персонифицировать лечение онкологии для каждой конкретной клетки. В
этом году мы продолжаем развивать все эти направления, приобретаем самые
передовое оборудование. Благодаря программе и беспрецедентной поддержки от
республики мы поднимаем качество лечения, а значит и жизни всех жителей республики!
Валентин Павлов, ректор БГМУ
По словам Вадима Захарова, ректора Уфимского университета
науки и технологий, грант будет потрачен не только на инфраструктуру, но и, например,
на новое оборудование для научной деятельности.
Этот год мы заканчиваем как участники программы третьей
категории, по итогам комиссия приняла участие переместить нас во вторую с
трехкратным увеличением финансирования. Раньше мы были исполнителями небольших
региональных работ по заказам индустриальных партнеров, а сейчас работаем с
крупными корпорациями и позиционируем себя как производители комплексных
решений в авиастроении, айти, медицине. Грант мы потратим на
инфраструктуру, новое научное оборудование и приобретение нашими учеными новых
компетенций на стажировках в ведущих вузах.
Вадим Захаров, ректор УУНиТ
Планами поделился и ректор Уфимского государственного
нефтяного технического университета Олег Баулин. Он отметил, что из всех российских
вузов, которые получат специальную часть гранта в рамках проекта «Приоритет
2030», УГНТУ стал единственным представителем нефтегазового профиля.
Грант пойдет на два больших направления. Во-первых, это
перезапуск корпоративных процедур. Например, внедрение новых электронных
сервисов – по заселению в общежитие, обратная связь по качеству учебного
процесса, составление персональной образовательной траектории и др. Во-вторых,
это технологические проекты. Мы вкладываем средства в перспективные
промышленные разработки и доводим их до внедрения на предприятиях реального
сектора экономики. Например, одна наша разработка позволяем нефтяным компаниям
экономить до 30% времени на подготовительные работы, а это экономия более 200
миллионов рублей в год. Свои разработки и внедрения стали особенно актуальны в
этом году: мы успешно заменяем иностранный и софт и запчасти.
Олег Баулин, ректор УГНТУ
Главное изменение, которое произошло в регионе, это принятие
руководством республики настоящей ответственности за развитие высшего
образования и науки, когда вместо формального подхода сформирована программа
реальных изменений в этой сфере, запущены новые меры поддержки в областях, где
был раньше дефицит внимания. Когда в управленческой команде порядок, ощутимы и
результаты такой системной поддержки. Беспрецедентные ресурсы получают наши
университеты, обьем такой поддержки, которой без Евразийского ноц и не было бы,
доходит до 10-15% от годового бюджета университета, а эти допсредства- новые
ставки для людей, новые лаборатории и учебные пространства, отремонтированные
общежития, поддержка студентов и сотрудников.
Руслан Казыханов, Советник Главы Башкирии по вопросам науки
Хирург, бывший ректор БГМУ, Заслуженный врач РФ и РБ, а
также заслуженный деятель науки РФ Виль Тимербулатов добавил, что за последние
годы вузы республики ощутили на себе невероятную поддержку со стороны властей
Башкирии.
В России есть университетская, академическая и отраслевая
наука. Если взять все результаты, более 70% достижений это университетская
наука, 20-25% – академческая, остальное –отраслевая. Делать упор развитие
университетов — это правильное решение и мировой опыт! За последние годы наши
вузы, несмотря сначала на коронавирус, а потом на санкции, ощутили
беспрецедентную поддержку со стороны руководства республики. Думаю, главное,
что удалось – дать вузам стимул, чтобы там проснулись, расправили крылья и
стали сами участвовать в федеральных программах. И это очень радостные события,
ведь развитие любой страны основано на научных исследованиях, без науки страна
выжить не сможет.
Виль Тимербулатов, Заслуженный врач РФ и РБ
Главное преимущество Радия Хабирова в том, что он выходец из
Высшей школы, прошел все ступени от рядового преподавателя до директора
института права. Он знает о проблемах не понаслышке, а глубоко изнутри и умеет
комплексно их решать. А многие из вопросов требуют оперативных и системных
действий немедленно. Например, идет тенденция к сокращению количества докторов
наук, падает престиж профессии, квалификации, не самая конкурентная заработная
плата. У науки республики огромный, но частично растраченный потенциал. Радий
Фаритович пытается ухватиться за хвост и вытащить нашу науку из болота всеми
способами – и возможными и невозможными. Чтобы был результат и научное
сообщество должно консолидироваться, идти вместе единой командой.
Айрат Шаммазов, президент УГНТУ, заслуженный деятель науки РФ и РБ