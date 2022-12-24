Вузы Башкирии получат более 1,3 млрд рублей: на что потратят грант проекта «Приоритет 2030»

Грант пойдет на два больших направления. Во-первых, это перезапуск корпоративных процедур. Например, внедрение новых электронных сервисов – по заселению в общежитие, обратная связь по качеству учебного процесса, составление персональной образовательной траектории и др. Во-вторых, это технологические проекты. Мы вкладываем средства в перспективные промышленные разработки и доводим их до внедрения на предприятиях реального сектора экономики. Например, одна наша разработка позволяем нефтяным компаниям экономить до 30% времени на подготовительные работы, а это экономия более 200 миллионов рублей в год. Свои разработки и внедрения стали особенно актуальны в этом году: мы успешно заменяем иностранный и софт и запчасти.

Олег Баулин, ректор УГНТУ