В России приняли новый закон о работе такси

Теперь водителям, имеющим непогашенную судимость и большое количество штрафов, запретят работать в такси. В салоне автомобиля, выполняющем функции такси, должна будет размещаться карточка, содержащая информацию о водителе и перевозчике.

Информацию о тарифах водитель должен будет предоставить по требованию пассажира. База данных о заказах должна будет непременно размещаться на территории РФ. Также служба заказа легкового такси и перевозчик будут нести ответственность за ущерб, который причинен пассажирам в результате ДТП. Это касается и ущерба, нанесенному багажу.