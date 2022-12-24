В Башкирии новогодние праздники продлятся 9 дней

Новогодние праздники в предстоящем году продлятся 9 дней. Отдыхать начнем с 31 декабря 2022 года, а завершим – 8 января 2023 года.

В администрации Уфы отметили, что 31 декабря является нерабочим, так как выпадает в этот раз на субботу. Новогодние каникулы, согласно трудовому законодательству, в 2023 году включают в себя 1-6 и 8 января, 7 января – Рождество Христово.