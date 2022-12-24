В Уфе состоялось открытие ледовых городков

Праздничные площадки заработали в каждом районе столицы. И, конечно, с инспекцией первым делом приехали новогодние волшебники.

Где, если не в ледовых городках встретить своих коллег? Особенно незадолго до Нового года, когда рабочий график Дедов Морозов расписан по минутам.

На площади перед главной столичной ёлкой волшебники провели праздничный совет «Уфимский йыйын Дедов Морозов». Пропустить такое мероприятие не мог и главный Кыш Бабай республики. Отличить его от коллег по снежному цеху можно по зелёному зимнему кафтану. Жителей республики он пригласил в свой новый дом на Набережной реки Белой.

Конец декабря для многих взрослых самая горячая пора на работе – подведение трудовых итогов. Вот и для детей перед Новым годом тоже наступает время отчётов. Правда, перед Дедом Морозом.

Сценой для актёров театра юного зрителя стал ледовый городок на площади имени Салавата Юлаева. Волшебным героям малыши помогли зажечь ещё одну ёлку.

А тем, кто ещё не успел почувствовать приближение праздника, Дед Мороз и уфимцы дали советы, как поймать новогоднее настроение.