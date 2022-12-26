Жители Бирска планируют построить детскую спортивную площадку в рамках ППМИ

Взяли инициативу в свои руки и встали на лыжи. В Бирске родители намерены построить для своих детей спортивную площадку на территории дошкольного учреждения. Чтобы осуществить все планы в этом году, включились в программу поддержки местных инициатив.
Чтобы точно впечатлить жюри и завоевать победу, решили показать и свои спортивные навыки. Как правильно выбрать лыжи, какие существуют виды ходьбы и что нужно сделать, чтобы дойти до финиша одним из первых. Познакомиться с миром зимнего спорта жители Бирска решили не просто так. На лыжи родители встали, чтобы завоевать победу в программе ППМИ и получить возможность построить спортивную площадку для своих детей.
Жители Бирска уже ощутили на себе результат этой программы. Ежегодно они подают десятки заявок для участия в ППМИ. В случае победы бюджет республики выделяет миллион рублей на реализацию инициатив горожан. На этот раз родители единогласно проголосовали за строительство детской спортивной площадки. И лучшим новогодним подарком для них станет победа.