В Уфе начала работу резиденция Деда Мороза

Впервые на набережной реки Белой свои двери открыла резиденция Деда Мороза. Там ребята смогут рассказать стихи доброму волшебнику и получить заветный подарок, покататься на коньках и увидеть своими глазами северного оленя. Вход в резиденцию для горожан и гостей столицы бесплатный.

Все мы в Новый год ждем чуда, даже взрослые. А 31 декабря считаем особенным днем - волшебным. И он по-настоящему становится таким, если оказаться в сказочном месте – резиденции Деда Мороза. Амир Нигматуллин приехал из Тюмени на каникулы к бабушке. Он и подумать не мог, что в Уфе есть вотчина хозяина Зимы. Мальчик написал письмо волшебнику-дарителю – и сбылась его мечта.

Тут очень красиво, весело и музыка такая веселая. Когда мне сказали два раза закрыть глаза, загадал планшет. Сейчас открываю подарок, а там уже планшет. Амир Нигматуллин

Он очень доволен, счастливый, что его желание исполнилось. Всех жителей нашей республики и России поздравляем с Новым годом. Всем крепкого здоровья, мира, счастья и всех благ. Флюза Зиннурова

Лев и Марк Дорофеевы тоже пришли в гости к Деду Морозу. Мальчишки весь год старались вести себя хорошо и лично отдали ему свои письма с просьбой исполнить желание. Их мама уверена, что всей семьей не раз еще посетят это волшебное место. Ведь здесь есть большой каток. Женщина хочет научить детей кататься на коньках.

Очень приятно, что в нашем городе появилось такое место, куда дети могут прийти, увидеть настоящего Деда Мороза. Вероника Дорофеева

В Уфе резиденция впервые распахивает свои двери. И встречает детей башкирский Кыш бабай в зеленом одеянии – брат Дедушки Мороза. И, конечно же, его помощники. Игры, конкурсы, загадки и экскурсия по резиденции доброго волшебника. Вход сюда для горожан и гостей столицы бесплатный.

Если до этого все ребятишки ездили в Великий Устюг, то сейчас мы в новогодние праздники можем просто под Уфой, возле нашей набережной реки Белой, увидеть настоящее волшебство, увидеть дом, резиденцию Дедушки, где можно поговорить и пообщаться. Так что приходите к нам. Будем всех рады видеть. Всех с наступающими праздниками. Дед Мороз

У нас очень большой город. Столица Башкортостана. У нас обязательно должна быть своя резиденция, свой Дед Мороз. Здесь у нас и олени, и каток, и торговля организована. Я приглашаю всех уфимцев и гостей столицы посетить нашу резиденцию. Я уверен, что те желания, которые будут загадывать гости нашей резиденции, обязательно сбудутся в следующем году. Ратмир Мавлиев, глава администрации г. Уфы