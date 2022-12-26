В Уфе начала работу резиденция Деда Мороза

Впервые на набережной реки Белой свои двери открыла резиденция Деда Мороза. Там ребята смогут рассказать стихи доброму волшебнику и получить заветный подарок, покататься на коньках и увидеть своими глазами северного оленя. Вход в резиденцию для горожан и гостей столицы бесплатный.
Все мы в Новый год ждем чуда, даже взрослые. А 31 декабря считаем особенным днем - волшебным. И он по-настоящему становится таким, если оказаться в сказочном месте – резиденции Деда Мороза. Амир Нигматуллин приехал из Тюмени на каникулы к бабушке. Он и подумать не мог, что в Уфе есть вотчина хозяина Зимы. Мальчик написал письмо волшебнику-дарителю – и сбылась его мечта.
Лев и Марк Дорофеевы тоже пришли в гости к Деду Морозу. Мальчишки весь год старались вести себя хорошо и лично отдали ему свои письма с просьбой исполнить желание. Их мама уверена, что всей семьей не раз еще посетят это волшебное место. Ведь здесь есть большой каток. Женщина хочет научить детей кататься на коньках.
В Уфе резиденция впервые распахивает свои двери. И встречает детей башкирский Кыш бабай в зеленом одеянии – брат Дедушки Мороза. И, конечно же, его помощники. Игры, конкурсы, загадки и экскурсия по резиденции доброго волшебника. Вход сюда для горожан и гостей столицы бесплатный.
Пообщаться с добрым волшебником-дарителем можно будет ежедневно с полудня до 21:00. А в новогоднюю ночь – до 2:00. Дедушка пробудет в своей резиденции до Старого Нового года.