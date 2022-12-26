В Башкирии увеличится размер МРОТ

В Башкирии в следующем году повысится размер прожиточного минимума на 4,46% или примерно на 550 рублей. Документ подписал премьер-министр Башкирии Андре1 Назаров.

По новому проекту, размер прожиточного минимума на душу населения составит 12 650 рублей. Для трудоспособного населения сумма поднимется до 13 789 рублей. Для пенсионеров размер увеличится до 11 990 рублей, а для детей – до 12 271 рубля. Постановление вступит в силу 1 января 2023 года.