На новогодней ярмарке в Уфе назовут обладателей самой длинной косы и бороды

На Советской площади в эти дни организуют культурно-массовые мероприятия, посвященные празднованию Нового года и Рождества. Горожане и гости столицы смогут не только приобрести свежие и качественные продукты башкирских производителей, но и прогуляться вместе с детьми и отдохнуть, покататься на лошадях.

пресс-служба Министерства торговли и услуг РБ