На новогодней ярмарке в Уфе назовут обладателей самой длинной косы и бороды

На Советской площади в Уфе с 25 декабря по 7 января состоится новогодняя ярмарка с веселыми гуляньями, сообщили в министерстве торговли и услуг региона.
Торжественное открытие новогодней ярмарки состоится 25 декабря в 14 часов.
Жителей и гостей башкирской столицы ждут танцы и песни уфимской детской филармонии, а также творческих коллективов БГПУ и БГМУ.
С 15 до 16 часов любой желающий сможет поучаствовать в конкурсах частушечников. Здесь же определят обладателей самой длинной косы и бороды. Помимо этого, прозвучат песни вокальных, фольклорных коллективов «Узорица», «Юность», «Волшебная Рампа» и многих других исполнителей.
С 16 до 17 часов для любителей танцев будут выступать уфимские коллективы «Формула танца», «Дуслык», «Веселинка», «Подснежник» «Улыбка», «Айтуган», «Ирендык», «Шатлык».
Заключительной частью новогодних гуляний 25 декабря станет дискотека, с 17 до 18 часов.
Подробнее обо всех мероприятиях, которые состоятся на ярмарке 25 декабря на Советской площади в Уфе, можно узнать здесь.
Ограничение по возрасту: 6+