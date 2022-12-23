На новогодней ярмарке в Уфе назовут обладателей самой длинной косы и бороды

На Советской площади в Уфе с 25 декабря по 7 января состоится новогодняя ярмарка с веселыми гуляньями, сообщили в министерстве торговли и услуг региона.

Фото №1 - На новогодней ярмарке в Уфе назовут обладателей самой длинной косы и бороды

На Советской площади в эти дни организуют культурно-массовые мероприятия, посвященные празднованию Нового года и Рождества. Горожане и гости столицы смогут не только приобрести свежие и качественные продукты башкирских производителей, но и прогуляться вместе с детьми и отдохнуть, покататься на лошадях.

пресс-служба Министерства торговли и услуг РБ

Торжественное открытие новогодней ярмарки состоится 25 декабря в 14 часов.

Жителей и гостей башкирской столицы ждут танцы и песни уфимской детской филармонии, а также творческих коллективов БГПУ и БГМУ.

С 15 до 16 часов любой желающий сможет поучаствовать в конкурсах частушечников. Здесь же определят обладателей самой длинной косы и бороды. Помимо этого, прозвучат песни вокальных, фольклорных коллективов «Узорица», «Юность», «Волшебная Рампа» и многих других исполнителей.

С 16 до 17 часов для любителей танцев будут выступать уфимские коллективы «Формула танца», «Дуслык», «Веселинка», «Подснежник» «Улыбка», «Айтуган», «Ирендык», «Шатлык».

Заключительной частью новогодних гуляний 25 декабря станет дискотека, с 17 до 18 часов.

Подробнее обо всех мероприятиях, которые состоятся на ярмарке 25 декабря на Советской площади в Уфе, можно узнать здесь.

Ограничение по возрасту: 6+

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