В Уфе прошла последняя в 2022 году ярмарка вакансий

Работу жителям предлагали крупнейшие предприятия столицы. При этом подключиться к мероприятию можно было и онлайн. Этой возможностью воспользовались 200 человек из отделов Центра занятости населения близлежащих районов.

Были представлены вакансии как административных отделов, так и рабочие специальности. К примеру, слесарь механосборочных работ может зарабатывать от 75 тысяч рублей в месяц. Ярмарки проводятся на постоянной основе, каждая из них тематическая. За год их количество достигает более 220.