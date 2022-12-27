В Уфе прошла последняя в 2022 году ярмарка вакансий

Работу жителям предлагали крупнейшие предприятия столицы. При этом подключиться к мероприятию можно было и онлайн. Этой возможностью воспользовались 200 человек из отделов Центра занятости населения близлежащих районов.
Были представлены вакансии как административных отделов, так и рабочие специальности. К примеру, слесарь механосборочных работ может зарабатывать от 75 тысяч рублей в месяц. Ярмарки проводятся на постоянной основе, каждая из них тематическая. За год их количество достигает более 220.
Специалисты центра занятости на месте проводят консультации по разным вопросам, возникающим у тех, кто, желает трудоустроиться.