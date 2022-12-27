В Уфе за три дня выпало 110% месячной нормы осадков

Только за три дня месяца в Уфе выпало более 110% месячной нормы осадков декабря. Об этом сообщает начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Рустем Хамитов.

В Уфе в период с 18 по 19 декабря выпало более 75% месячной нормы осадков, а 23 декабря – 25%. Коммунальные службы пытаются бороться со снежной стихией, однако жители города всё ещё сталкиваются с трудностями из-за обильного снегопада.